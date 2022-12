NOLA. Area abusiva adibita ad attività non autorizzata di parcheggio di veicoli. Gli Agenti della Polizia di Stato denunciano un cinquantenne del Nolano.

Venerdì personale del Distaccamento Polizia Stradale di Nola ha proceduto ad un controllo amministrativo ad una autorimessa nel territorio del Comune di Nola.

Gli agenti hanno così accertato che un lotto di terreno di circa 1570 mq. è stato recintato dal locatario, un 50enne del Comune di Nola, ed adibito all’attività di parcheggio di veicoli, senza alcun titolo autorizzativo e senza aver adottato misure di adeguamento previste dalla vigente normativa in materia di reati ambientali.

L’ area su cui sono stati parcheggiati i veicoli, coperta di sola ghiaia, non è stata infatti preventivamente impermeabilizzata per evitare che l’acqua piovana, a contatto con i veicoli, fosse assorbita dal terreno, oltretutto senza che si provvedesse ad attuare alcun processo di depurazione.

All’interno del parcheggio, sempre a contatto con il terreno, sono stati scoperti anche numerosi manufatti in materiale ferroso in stato di arrugginimento ed altri materiali di risulta derivanti da scarti edili.

Alla luce di tali accertamenti il locatario è stato deferito all’Autorità Giudiziaria ed il parcheggio sottoposto a sequestro.