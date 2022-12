Flumeri, iniziati i festeggiamenti natalizi con l’installazione al centro storico dell’ albero di Natale, simbolo della cristianità.

E’ iniziato il periodo natalizio, con l’accensione delle luci magiche, dell’ albero di Natale dei bambini flumeresi.

Ieri sera 3 dicembre, in un clima veramente natalizio molto rigido con appena 4° di temperatura, all’imbrunire si sono accese le luci dell’ albero di Natale, posizionato al centro della piazza mercato, sita nel vecchio centro storico di Flumeri.

L’albero, temporaneamente posto sullo stemma del Comune di Flumeri raffigurato dai sampietrini della pavimentazione, secondo la Pittrice Antonietta Raduazzo che ne ha curato l’allestimento, tutto ciò vuole significare, una fusione tra lo stemma simbolo istituzionale civico e l’albero simbolo della cristianità.

Come avviene da parecchi anni, le associazioni di volontariato del paese, in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale, che concede gratuitamente l’area del suolo pubblico per l’installazione temporanea dell’ albero Natalizio, ha visto la presenza delle Bambine e Bambini del catechismo, che hanno festeggiato con zucchero filato e giochi di animazione, offerti dall’ Assessorato alle politiche sociali, secondo una logica di coinvolgimento e partecipazione.

Erano presenti alla manifestazione, Angela Masucci ( Assessore alle politiche sociali del Comune di Flumeri ), che ha fortemente voluto questo evento e sempre sensibile verso le tematiche dei bambini, Antonietta Raduazzo e Maria G, Guerriero ( Presidente e Vice dell’ Associazione Bagliori di Luce), Giuseppe Rinaldi ( Presidente R.G.P.T Protezione Civile ).

Gli addobbi dell’albero, sono stati realizzati con materiale plastico riciclato, realizzato dall’ Ass. Bagliori di Luce. La coreografia e l’addobbo floreale delle 4 fioriere a delimitazione dell’area dello Stemma del Comune di Flumeri, è stato offerto gratuitamente e realizzato da Norma Bravoco.

L’ Assessore Angela Masucci sull’vento: ” Ogni anno, quando il periodo di festività natalizio si avvicina, ogni casa si arricchisce dell albero di Natale che da sempre rappresenta il simbolo più evocativo del Natale. L’ albero infatti per ognuno di noi simboleggia speranza e rinascita. L’accensione dell’albero di Natale oggi in piazza mercato grazie alla dedizione dell’ associazione Bagliori Di Luce ODV, a cui va la nostra gratitudine, ha avuto per la nostra comunità lo stesso prioritario valore : accendere la speranza che custodiamo in fondo nei nostri cuori e promuovere valori di condivisione, solidarietà pace e amore “.

Lo spirito natalizio cristiano, che già si respira nel paese, non ci esime dal fare una considerazione. L’albero di Natale posizionato temporaneamente sullo stemma del Comune di Flumeri raffigurato dai sampietrini della pavimentazione, come riporta l’ enciclopedia TRECCANI rappresenta per un Comune : ” I principali elementi di carattere estrinseco sono il nome, lo stemma o emblema, il gonfalone, il sigillo, il titolo “.Però, vedere che la suddetta area durante l’anno viene adibita a parcheggio, ( perchè si tolgono le fioeriere ) e settimanalmente anche far sostare su di esso vecchi camion + bancherelle di ambulanti per il mercato domenicale, tutto questo come da informazioni raccolte, va sospeso. Ritornando, a quanto fecero i vecchi amministratori di un tempo, che delimitarono l’area dello stemma comunale con 4 fioriere, proprio per evitare soste di qualsiasi tipo su di esso.

Avranno gli Amministratori attuali il coraggio di farlo?

Carmine Martino