NOCERA SUPERIORE – “I Tesori di Nuceria”, domenica tra storia e cultura: visite gratuite nei siti archeologici

Una mattinata all’insegna della cultura, della storia e della riscoperta delle radici del territorio. Domenica 22 febbraio 2026, dalle ore 10:00 alle 13:00, torna l’appuntamento con “I Tesori di Nuceria”, iniziativa che coinvolge i Comuni di Nocera Superiore e Nocera Inferiore e che apre al pubblico alcuni dei luoghi più significativi dell’antica Nuceria.

L’evento rappresenta un’occasione unica per cittadini e visitatori di immergersi nel patrimonio archeologico e artistico locale grazie a visite guidate gratuite curate dai volontari delle associazioni del territorio. Un modello di collaborazione tra istituzioni e Terzo Settore che punta a valorizzare e rendere accessibili beni di grande valore storico.

Numerosi i siti visitabili durante la mattinata. Tra questi il Battistero Paleocristiano di Santa Maria Maggiore, le Terme del Parco Urbano, la Domus del Decumano e il Teatro ellenistico-romano di Pareti. A questi si aggiungono il Museo Diocesano San Prisco, l’Area Archeologica di Piazza del Corso, il Monastero di Sant’Anna e il Museo Archeologico Provinciale dell’Agro Nocerino.

Un percorso diffuso che attraversa secoli di storia, offrendo uno spaccato autentico dell’identità culturale del territorio. L’iniziativa, promossa con il supporto delle amministrazioni locali, conferma l’impegno nella valorizzazione dei beni culturali e nella promozione di eventi capaci di coinvolgere la comunità.

Una domenica diversa, dunque, dedicata alla conoscenza e alla bellezza, per riscoprire il passato e rafforzare il legame con la storia di Nuceria.