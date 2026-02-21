AVELLINO – Comunali 2026, spunta il nome di Carlo Sibilia: il Campo Largo valuta la candidatura

Potrebbe essere Carlo Sibilia il nome capace di ricompattare il fronte progressista ad Avellino in vista delle elezioni comunali della primavera 2026. L’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, già sottosegretario nei governi guidati da Giuseppe Conte, resta per ora defilato dal dibattito pubblico, ma il suo profilo circola con sempre maggiore insistenza tra le forze del cosiddetto “Campo Largo”.
Nel capoluogo irpino, infatti, il percorso di costruzione dell’alleanza tra Partito Democratico, Casa Riformista e Movimento 5 Stelle continua a registrare non poche difficoltà. Divergenze politiche e strategiche rendono complesso individuare una sintesi condivisa, ma proprio in questo scenario prende quota l’ipotesi Sibilia, ritenuto da più parti una figura in grado di garantire equilibrio tra le diverse anime della coalizione.
Molto dipenderà dagli sviluppi delle prossime settimane. Un primo snodo importante sarà rappresentato dalle elezioni provinciali del 15 marzo, dopo le quali il confronto politico potrebbe entrare nel vivo anche sul piano comunale. È in quella fase che il Movimento 5 Stelle potrebbe formalizzare la proposta del nome di Sibilia al tavolo degli alleati.
Al momento si tratta di una candidatura non ufficializzata, ma che riflette le manovre in corso all’interno dello schieramento progressista, ancora alla ricerca di una leadership capace di tenere insieme visioni e sensibilità diverse in vista della sfida elettorale.