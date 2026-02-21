Grottolella, grande partecipazione alla prima Raccolta Solidale per gli animali liberi sul territorio

Oggi presso i locali del Comune di Grottolella, si e’ tenuta la prima ‘iniziativa RACCOLTA SOLIDALE per gli amici pelosetti che vivono in liberta’ sul territorio comunale.

“Come amministrazione comunale ringraziamo tutti coloro i quali, singoli e assocciati hanno donato cibo, farmaci e coperte per i nostri amici a quattro zampe. Ringraziamo per la collaborazione e la partecipazione l’Azione Cattolica di Grottolella nella persona della Dott.ssa Graziana Guerriero e la parrocchia nella persona di Don Marcelo, La Farmacia Santa Rita di Grottolella e la dott.ssa Antonella Boffi, la Farmacia Medusa di Avellino e la consigliera comunale Dott.ssa Alessandra Guarino.
Ringraziamo ogni singola persona per il nobile gesto e la partecipazione attiva alla iniziativa.

Ringraziamo le volontarie e i volontari, Angela, Antonella, Nina, Costantina , Silvana e Enzo, grazie veramente per la collaborazione e il lavoro che fate per la nostra comunita’ in materia di tutela degli animali e di contrasto all’abbandono degli animali. Grazie di cuore per tutto e per l’opera nobile e meritoria che assolvete per il nostro paese.
Grazie al Sindaco Antonio Spiniello, per la sensibilita’ e l’attenzione e per la fiducia riposta per chi dentro e fuori alla amministrazione comunale si batte per tutelare i cani e i gatti che vivono in liberta’ sul territorio comunale.

Infine, nei prossimi mesi l’amministrazione intende organizzare corsi di addestramento per proprietari privati e non solo di aninali d’affezione e campagne di sensibilizzazione in materia di tutela degli animali”- e’ quanto dichiarato dal Vice Sindaco del Comune di Grottolella Marco Grossi.

