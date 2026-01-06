Nocera Inferiore, tragedia durante la Cavalcata dei Re Magi: cavallo si accascia e muore dopo il corteo

NOCERA INFERIORE – Un momento di festa si è trasformato in tragedia nel corso della tradizionale Cavalcata dei Re Magi, svoltasi ieri nel centro cittadino. Durante il passaggio del corteo storico, un cavallo impegnato nel traino di una carrozza è improvvisamente caduto al suolo mentre percorreva via Atzori, all’altezza dell’incrocio con via Famiglia Pietro Lamberti.

Secondo una prima ricostruzione, l’animale avrebbe perso l’equilibrio a seguito di un malore, accasciandosi davanti a fedeli, cittadini e turisti che assistevano alla manifestazione. L’episodio ha generato attimi di forte tensione lungo il percorso della sfilata.

Gli organizzatori e i presenti si sono immediatamente attivati per prestare aiuto, mentre gli agenti della polizia locale, già presenti per il servizio d’ordine, hanno isolato l’area e interrotto il passaggio del corteo. Nonostante l’intervento tempestivo e le cure successive, il cavallo è deceduto poco dopo.

La morte dell’animale ha suscitato profonda commozione in città e ha riportato al centro dell’attenzione il tema dell’utilizzo degli equini durante eventi pubblici. In molti si interrogano sulle condizioni di salute, sullo stress fisico e ambientale e sull’adeguatezza dei percorsi urbani, spesso caratterizzati da asfalto e folla, rispetto alle esigenze degli animali.

La Cavalcata dei Re Magi, appuntamento storico e religioso molto sentito dalla comunità nocerina, si è così conclusa con un epilogo amaro. L’accaduto apre ora una riflessione sulla necessità di rivedere modalità e criteri organizzativi, affinché tradizione e sicurezza possano convivere nel pieno rispetto del benessere animale.