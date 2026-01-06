Mugnano del Cardinale, il Concerto dell’Epifania emoziona il Santuario di Santa Filomena

MUGNANO DEL CARDINALE – Musica, spiritualità e partecipazione hanno scandito la serata di ieri al Santuario di Santa Filomena, dove si è svolto il tradizionale Concerto dell’Epifania, appuntamento che ha segnato con eleganza e intensità la conclusione delle festività natalizie.

Protagonista dell’evento l’Associazione Polifonica “Corale Duomo” di Avellino, che sotto la direzione del maestro Carmine Santaniello ha regalato al pubblico un’esibizione di alto profilo artistico, capace di unire rigore tecnico ed emozione. Le voci del coro, accompagnate all’organo dal maestro Stefania Cucciniello, hanno riempito il Santuario di armonie solenni e suggestive, creando un’atmosfera di profonda partecipazione e raccoglimento.

Il concerto ha rappresentato un momento di grande intensità emotiva, molto apprezzato dai numerosi presenti, che hanno seguito l’esibizione con attenzione e calorosi applausi. Un’occasione non solo musicale, ma anche comunitaria, che ha saputo coniugare fede, cultura e tradizione.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Pro Loco “Rimettiamoci Insieme”, da sempre impegnata nella valorizzazione del territorio e delle sue espressioni culturali e religiose. Il Concerto dell’Epifania si conferma così un appuntamento significativo per Mugnano del Cardinale, capace di rinnovarsi ogni anno come momento di incontro e condivisione.

Una serata che ha chiuso in letizia il periodo natalizio, lasciando nei presenti il segno di una musica capace di parlare al cuore e di rafforzare il senso di comunità.