Parolise, arrestati due truffatori: il plauso di UNARMA ai Carabinieri della Compagnia di Montella

La Segreteria Provinciale di Avellino di UNARMA esprime il proprio plauso ai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Montella e al loro diretto Comandante per la brillante operazione condotta nella mattinata del 5 gennaio 2025, che ha portato all’arresto di due soggetti responsabili di un tentativo di truffa ai danni di una persona anziana nel comune di Parolise, mediante il cosiddetto raggiro del “finto nipote”.

In una nota, il Segretario Generale Provinciale di UNARMA, dott. Massimiliano Lo Priore, sottolinea l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini dell’Arma:

«Come sempre, i nostri Carabinieri mettono a rischio la propria incolumità anche nei periodi di festa, garantendo la sicurezza dei cittadini 24 ore su 24».

Lo Priore evidenzia inoltre come, soprattutto nelle aree periferiche della provincia di Avellino, i Carabinieri rappresentino spesso l’unica presenza operativa sul territorio, impegnata nel controllo, nella prevenzione attraverso le chiamate al 112 e nei servizi di ordine pubblico, nonostante la cronica carenza di personale che interessa tutti i reparti.

«Ancora una volta – prosegue – i nostri Carabinieri hanno dimostrato prontezza e professionalità, riuscendo a impedire il compimento di una vile truffa ai danni di un anziano e assicurando alla giustizia due malviventi».

Il plauso viene esteso alla pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Montella e al loro Comandante, tutti associati UNARMA, che con senso del dovere e competenza hanno evitato l’ennesimo reato ai danni di una persona fragile.

UNARMA rivolge infine un ringraziamento a tutti i Carabinieri della provincia di Avellino, che sotto la guida del Comandante Provinciale, Colonnello Angelo Zito, hanno saputo nel tempo sensibilizzare le comunità locali, fornendo consigli utili per prevenire le truffe, contribuendo così al buon esito delle attività di contrasto.

Nel comunicato si ribadisce l’auspicio che la politica riconosca concretamente l’importanza dell’operato quotidiano delle Forze dell’Ordine, garantendo maggiori tutele, riconoscimenti professionali ed economici.

UNARMA A.S.C. conferma il proprio impegno a difesa dei diritti dei Carabinieri di ogni ordine e grado, rinnovando i complimenti ai militari intervenuti e al loro Comandante per l’operazione portata a termine.

La Segreteria Provinciale UNARMA A.S.C.