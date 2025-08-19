“Allarme a Salerno: ratti tra i bagnanti, mare trasformato in fogna”

SALERNO — Non solo ombrelloni e tuffi: a Mercatello e lungo la spiaggia di Torrione alcuni bagnanti hanno segnalato la presenza di ratti in mare. La scena, insolita e sgradevole, ha provocato indignazione e proteste da parte dei presenti.

Le immagini e le segnalazioni hanno rapidamente fatto il giro dei social, con molti cittadini che chiedono un intervento immediato per ripristinare le condizioni igieniche del litorale. Il Comune è stato allertato e sarebbero in corso verifiche da parte delle autorità competenti.