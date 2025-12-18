Napoli supera il Milan 2-0 e vola in finale di Supercoppa: Hojlund decisivo, rossoneri spenti

Il Napoli stacca il pass per la finale della Supercoppa italiana 2025 battendo il Milan per 2-0 nella semifinale disputata a Riyadh. Una prestazione solida e cinica quella della squadra di Antonio Conte, trascinata da un Hojlund determinante in entrambe le reti: prima l’assist per Neres, poi il gol che chiude definitivamente i conti.

L’avvio di gara è intenso, con ritmi alti e occasioni da entrambe le parti. Il Milan prova a rendersi pericoloso soprattutto con Nkunku, che però spreca una buona chance nella prima frazione. Alla prima vera opportunità, invece, il Napoli colpisce: al 39’, Hojlund sfonda sulla sinistra e mette un pallone velenoso al centro, Maignan non riesce a intervenire e Neres deposita in rete da pochi passi, portando in vantaggio i campioni d’Italia.

Nella ripresa ci si attende una reazione più decisa del Milan, ma è ancora il Napoli a colpire. Al 64’ Spinazzola innesca Hojlund, che resiste al contrasto di De Winter e lascia partire un potente mancino che batte Maignan, firmando il 2-0. Un gol che spegne definitivamente le ambizioni rossonere e indirizza il match verso una conclusione senza ulteriori scossoni.

Il Napoli controlla il finale senza affanni e può festeggiare l’accesso alla finalissima, in programma lunedì 22 dicembre, dove affronterà la vincente dell’altra semifinale tra Bologna e Inter. Per la squadra di Conte si tratta dell’occasione di conquistare il primo trofeo stagionale.

Tabellino

Napoli-Milan 2-0

Marcatori: 39’ Neres, 64’ Hojlund

Napoli (3-4-2-1):

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano (77’ Mazzocchi), Lobotka, McTominay, Spinazzola (82’ Gutierrez); Neres (88’ Vergara), Elmas (77’ Lang); Hojlund (82’ Lucca).

Allenatore: Conte.

Milan (3-5-2):

Maignan; Tomori, De Winter (69’ Athekame), Pavlovic; Saelemaekers (69’ Fofana), Loftus-Cheek, Jashari (75’ Modric), Rabiot, Estupinan; Nkunku, Pulisic.

Allenatore: Allegri.

Arbitro: Zufferli

Ammoniti: Rabiot (M), Spinazzola (N), McTominay (N), Tomori (M), Athekame (M)

Espulsi: nessuno