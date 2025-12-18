NAPOLI. Via Cesare Rosaroll: sorpreso con una pistola. Arrestato un 17enne dalla Polizia di Stato.

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 17enne napoletano per detenzione illegale di armi; lo stesso è stato, altresì, denunciato per ricettazione.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato a bordo di un motociclo due soggetti che stavano percorrendo via Santa Caterina a Formiello contromano; in quei frangenti, il conducente, accortosi della presenza degli operatori, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un inseguimento nel corso del quale il predetto ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via Salita Pontenuovo, all’angolo con via Cesare Rosaroll, ha perso il controllo del mezzo rovinando al suolo insieme al passeggero.

Gli operatori, tempestivamente intervenuti, hanno bloccato quest’ultimo, recuperando la pistola, marca Walther calibro 9 con 2 cartucce, di cui il prevenuto si era disfatto durante la fuga.

Ancora, dagli accertamenti di seguito esperiti è emerso che la pistola era provento di furto. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre il conducente è riuscito a far perdere le proprie tracce.