Napoli, lavori allo stadio Maradona senza stop alle partite: avanti il progetto per Euro 2032. (Foto)

Proseguono gli interventi di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona in vista degli Europei di calcio del 2032. Il Comune di Napoli e i delegati della FIGC si sono incontrati a Palazzo San Giacomo per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto, confermando che i lavori saranno eseguiti senza sospendere le partite.

Nel corso della riunione, l’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza ha illustrato l’evoluzione del piano di ammodernamento, soffermandosi in particolare sulla riorganizzazione degli spazi interni e sulla realizzazione del nuovo primo anello a ridosso del campo, intervento pensato per migliorare visibilità e fruibilità degli spalti secondo gli standard UEFA.

Il progetto, sviluppato interamente in modalità BIM, consentirà una gestione più precisa e flessibile delle fasi operative, garantendo al tempo stesso la continuità delle attività sportive nello stadio. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di adeguare l’impianto ai requisiti richiesti per le competizioni internazionali, rendendo il Maradona una struttura moderna, funzionale e pronta ad accogliere gli appuntamenti di Euro 2032.

L’incontro ha confermato la volontà condivisa tra istituzioni locali e federazione di procedere con un cronoprogramma compatibile con il calendario sportivo, assicurando la prosecuzione dei lavori senza interruzioni per le gare ufficiali.