Serie A2, big match al PalaFlaminio: Avellino sfida Rimini nella corsa ai playoff

Sfida di alta classifica per l’Unicusano Avellino Basket, attesa domani alle ore 18 sul parquet della Dole Basket Rimini nel match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. Al PalaFlaminio i biancoverdi di coach Di Carlo affronteranno una delle formazioni più attrezzate del torneo, costruita per competere fino in fondo nella lotta alla promozione.

Avellino arriva alla trasferta romagnola dopo un ciclo di gare impegnative contro Pesaro, Brindisi e Verona, dal quale ha raccolto quattro punti su sei, confermando solidità difensiva e crescita di rendimento. Rimini, invece, condivide attualmente il primo posto in classifica con altre quattro squadre e, nonostante due sconfitte nelle ultime tre partite, resta una delle principali candidate al salto di categoria grazie a un roster profondo e ricco di talento.

La gara assume un peso specifico ancora maggiore alla luce della nuova graduatoria, ridisegnata dopo l’esclusione di Bergamo dal campionato, che ha riaperto completamente la corsa al vertice. Con 26 punti all’attivo, Avellino punta a consolidare la propria posizione in zona playoff, mentre i romagnoli vogliono difendere il primato davanti al pubblico di casa.

Dal punto di vista tecnico, la squadra irpina dovrà puntare su intensità difensiva e gestione dei possessi, cercando di controllare i ritmi contro un avversario che in casa produce oltre 81 punti di media. Tra i biancoverdi attenzione alla produzione offensiva di Chandler, Lewis e Mussini, mentre Rimini si affida al talento realizzativo di Marini e Denegri, oltre alla pericolosità perimetrale di Tomassini.

La partita sarà diretta dagli arbitri Ursi, Cappello e Costa e potrà essere seguita in diretta streaming su LNP Pass a partire dalle 17.50. Per i tifosi avellinesi è prevista anche la visione collettiva al Cinema Partenio, mentre la differita andrà in onda su Sportchannel214 lunedì sera. Una sfida che promette spettacolo e che potrebbe incidere in maniera significativa sugli equilibri della parte alta della classifica.