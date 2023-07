NAPOLI. Incessante attività della Polfer contro il fenomeno dei tassisti e parcheggiatori abusivi: pesantissime sanzioni e sequestri nella Stazione di Napoli Centrale.

Nella giornata di martedì, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria di Napoli, con mirati servizi di appostamento e attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti, hanno accertato e contestato diverse violazioni amministrative applicando le relative sanzioni.

Nel corso del servizio sono stati sanzionati due “parcheggiatori abusivi” ed uno di questi è stato, altresì, denunciato poiché sorpreso nuovamente a svolgere l’illecita attività.

Un “tassista abusivo” è stato sorpreso, invece, mentre era intento ad attirare ignari turisti stranieri appena usciti dalla stazione e gli sono state contestate diverse violazioni del Codice della Strada, tra cui il sequestro ai fini della confisca del veicolo e ritiro della patente, elevando sanzioni per un ammontare di 2000 euro; lo stesso, tra l’altro, aveva escogitato un singolare sistema per comunicare con i viaggiatori attraverso il sintetizzatore vocale con traduzione simultanea di un noto browser.

I turisti sono stati successivamente indirizzati dagli operatori presso il parcheggio dei taxi regolari con grande soddisfazione anche della categoria.

Ai tre soggetti sanzionati è stato notificato l’ordine di allontanamento ex art. 9 del D.L. 14/2017, come modificato dal D.L. 130/2020, ed avviata la relativa istruttoria per l’applicazione del DACUR (divieto di accesso alle aree urbane).