Napoli dall’alto, apre il percorso sui tetti del Duomo: 500 cupole e una vista unica sulla città

NAPOLI – Una nuova esperienza culturale e panoramica apre le porte al pubblico: da oggi, 31 marzo 2026, è possibile ammirare Napoli da un punto di vista inedito grazie al percorso “500 cupole sui tetti del Duomo”.
Un itinerario suggestivo che si sviluppa a circa 40 metri di altezza, offrendo una vista straordinaria che abbraccia il centro storico e si estende fino al Vesuvio. Non solo un affaccio privilegiato sulla città, ma anche un modo innovativo per vivere il patrimonio artistico e architettonico napoletano.
L’iniziativa rientra nel progetto MUDD – Museo Diocesano Diffuso Napoli, promosso dalla Fondazione Napoli C’entro, con l’obiettivo di superare il concetto tradizionale di museo e trasformarlo in un’esperienza dinamica, capace di mettere in rete luoghi, comunità e storie.
Il nuovo percorso rappresenta un tassello importante di questa visione: valorizzare il patrimonio storico rendendolo accessibile e vivo, ampliando al tempo stesso l’offerta culturale del centro storico partenopeo.
La Regione Campania sostiene il progetto, puntando su un modello di turismo diffuso, in grado di coniugare valorizzazione dei luoghi e attenzione alle comunità.
Le visite sono disponibili tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle 17:00, esclusivamente su prenotazione attraverso i siti ufficiali duomonapoli.it e muddnapoli.it.
Prevista anche un’agevolazione per i residenti del Comune di Napoli, che potranno accedere gratuitamente prenotando tramite il portale del MUDD, fino a esaurimento dei posti riservati quotidianamente.
Credit Foto : Regione Campania pagina facebook
Un’occasione unica per riscoprire Napoli da una prospettiva nuova, sospesa tra storia, bellezza e meraviglia.