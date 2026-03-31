Cimitile, nasce un nuovo progetto politico: collaborazione tra sindaco e consiglieri Scala e Ruggiero

CIMITILE – Prende forma un nuovo percorso politico e amministrativo nel Comune di Cimitile, che vede coinvolti il sindaco e i consiglieri Massimo Scala e Ruggiero. Un’iniziativa che segna l’avvio di una fase improntata alla collaborazione istituzionale e al rafforzamento dell’azione amministrativa.

L’intesa nasce con l’obiettivo di affrontare in maniera condivisa le principali esigenze del territorio, mettendo al centro il dialogo tra le diverse componenti e una visione orientata alla concretezza.

Il progetto si fonda su un principio chiaro: operare nell’esclusivo interesse della comunità, superando divisioni e puntando su un lavoro sinergico capace di rispondere in modo più efficace alle necessità dei cittadini.

Tra le priorità indicate, il miglioramento dei servizi, lo sviluppo del territorio e una maggiore attenzione alle dinamiche sociali ed economiche locali. Un percorso che mira a costruire basi solide per un’azione amministrativa più incisiva e condivisa.

Una scelta che apre una nuova fase per Cimitile, nel segno della responsabilità e della volontà di dare risposte concrete alla comunità.