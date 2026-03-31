Cilento Sud, via al Masterplan del litorale: 20 milioni per 76 km di costa e 13 comuni

Un progetto ambizioso per ridisegnare il futuro del litorale cilentano. Si è conclusa la Conferenza di progettazione del Masterplan Litorale Cilento Sud, un piano strategico che punta a valorizzare ben 76 chilometri di costa, coinvolgendo 13 comuni in un’unica visione di sviluppo.

L’iniziativa, sostenuta da un investimento complessivo di 20 milioni di euro provenienti dai fondi PR Campania FESR 2021-2027, rappresenta un passo importante verso una crescita integrata del territorio, fondata sulla valorizzazione delle risorse locali e sul rafforzamento delle connessioni tra le diverse realtà costiere.

L’obiettivo è costruire un sistema territoriale più competitivo e attrattivo, capace di coniugare sviluppo turistico, tutela del patrimonio e miglioramento delle infrastrutture. Un progetto che supera i confini amministrativi dei singoli comuni per puntare su una strategia condivisa, basata sulla collaborazione istituzionale.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è il presidente Roberto Fico: «La cooperazione con gli enti locali e lo sviluppo di progettazioni condivise è alla base del nostro programma di governo. Fare sistema ci aiuta a tradurre le risorse europee in opere concrete sul territorio».

Sulla stessa linea l’assessore al governo del territorio e patrimonio della Regione Campania, Enzo Cuomo, che evidenzia il valore strategico dell’intervento: «Sosteniamo azioni in un territorio dalle grandi potenzialità, che ha bisogno di essere sempre più connesso per favorire uno sviluppo armonico dell’intera regione».

Il Masterplan rappresenta quindi non solo un investimento economico, ma una vera e propria visione di futuro per il Cilento Sud, con l’obiettivo di rafforzare l’identità del territorio e renderlo sempre più protagonista nel panorama turistico e culturale regionale.