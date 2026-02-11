Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: oltre 100 eventi e più di 20 discipline in calendario

Il calendario di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 si preannuncia tra i più ricchi degli ultimi anni, con un programma che comprende oltre 100 eventi distribuiti nell’arco dei dodici mesi e il coinvolgimento di più di 20 discipline sportive. La città si trasformerà in un grande palcoscenico multidisciplinare, alternando competizioni internazionali, manifestazioni popolari e iniziative dedicate allo sport di base e all’inclusione sociale.

Sport sull’acqua

Grande spazio alle discipline legate al mare e alle piscine. Tra gli appuntamenti principali figurano la Regata del 14° Distretto, il Sail Academy Evento Foil e il Campionato Europeo di Wingfoil alla Rotonda Diaz. Confermata anche la storica maratona di nuoto Capri–Napoli, uno degli eventi simbolo dello sport internazionale in acque libere.

Strada, pista e grandi manifestazioni

Il calendario prevede importanti eventi podistici come la Neapolis Marathon e la Napoli City Half Marathon, mentre il ciclismo vedrà il ritorno del Giro d’Italia insieme al Napoli Bike Festival. In autunno spazio anche al Roller Skating Festival, dedicato agli sport su rotelle.

Inclusione, tradizione e sport alternativi

Tra gli appuntamenti più attesi anche la quarta edizione di Isolympia – Giochi Isolimpici Partenopei, manifestazione che unisce sport e valorizzazione delle radici storiche della città. Ampio rilievo sarà dato agli sport paralimpici, con iniziative come il torneo di pallanuoto paralimpica “Onde di Campioni” e le competizioni di sitting volley.

Il programma comprenderà inoltre eventi dedicati a discipline meno convenzionali, tra cui il Festival Internazionale di Scacchi “Il Tesoro di San Gennaro” e competizioni di bridge, a conferma della volontà di coinvolgere pubblici diversi e promuovere lo sport in tutte le sue forme.

Il calendario completo, suscettibile di eventuali integrazioni nel corso dell’anno, è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Napoli nella sezione dedicata a Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.