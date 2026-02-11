A GROTTAMINARDA 1° TORNEO DI CARNEVALE DI SCACCHI

Domenica 15 febbraio alle ore 15:30, presso l’Auditorium Comunale di via Francesco Flammia di Grottaminarda, si terrà il torneo amatoriale “Scacchi di Carnevale”, organizzato dall’ASD circolo scacchistico di Montella con il patrocinio del Comune di Grottaminarda.

L’iniziativa è rivolta a tutti, anche a chi non possiede la tessera della federazione scacchistica, ed è organizzata applicando i regolamenti FSI–FIDE in vigore.

«La collaborazione tra il Comune di Grottaminarda ed il Circolo di Montella sta andando avanti già da qualche anno – spiega l’Assessore allo Sport, Michele Spinapolice – stiamo cercando di portare, soprattutto tra i ragazzi, questo nobile gioco che sviluppa l’intelletto, favorisce la concentrazione, e fa “staccare la spina” da ogni dispositivo. Stiamo organizzando insieme tornei e corsi di scacchi anche per neofiti con una buona partecipazione dai comuni vicini. L’ASD Montella, inoltre, è impegnata in diversi progetti per i giovani, per esempio aderisce al programma Erasmus+ che punta a favorire gli scambi culturali tra giocatori, istruttori e volontari di tutta Europa. In questo caso l’invito è a trascorrere un Carnevale diverso qui a Grottaminarda, condividendo la passione per gli scacchi».