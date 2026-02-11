Capaccio Paestum, ricerche senza esito: probabile falso allarme sul presunto alligatore

Non è stata rilevata alcuna presenza di rettili nel canale consortile Laura Nuova, nel territorio di Capaccio Paestum, dove nei giorni scorsi era scattato l’allarme per il presunto avvistamento di un alligatore. Le verifiche effettuate dalle autorità e dai volontari intervenuti sul posto non hanno evidenziato tracce riconducibili all’animale segnalato.

Le attività di controllo sono state coordinate dalla polizia locale con il supporto delle guardie ecozoofile, dei carabinieri forestali, dei volontari del WWF e del personale del Consorzio di Bonifica. L’area indicata nella segnalazione è stata perlustrata più volte e in diversi punti sono state posizionate esche di monitoraggio, ritrovate successivamente intatte, ulteriore elemento che rafforza l’ipotesi del falso allarme.

Secondo quanto emerso, anche l’autore della segnalazione avrebbe successivamente chiarito di non aver scattato personalmente la fotografia circolata in rete, ma di averla ricevuta tramite messaggi condivisi sui social prima di inoltrarla alle autorità competenti.

A circa due giorni dall’avvio delle ricerche, non sono stati registrati nuovi avvistamenti né segni di presenza dell’animale. La polizia locale ha comunque predisposto una relazione dettagliata che sarà trasmessa alla Procura della Repubblica di Salerno, chiamata a valutare eventuali profili di responsabilità legati al procurato allarme.

Intanto, la vicenda ha generato grande attenzione e numerosi commenti online, mentre gli enti coinvolti ribadiscono l’importanza di verificare sempre l’attendibilità delle informazioni prima di diffondere segnalazioni che possano provocare inutili allarmi tra la popolazione.