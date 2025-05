Napoli, agguato in strada: uomo ferito con mazza da baseball e coltello in via Della Stadera

Un’aggressione brutale si è verificata nel primo pomeriggio di oggi a Napoli, in via Della Stadera, dove un uomo di 51 anni, Gianluca Mele, è stato accerchiato e ferito da due individui armati. L’uomo, secondo il suo stesso racconto, sarebbe stato improvvisamente bloccato da due persone a bordo di uno scooter, che lo hanno costretto a fermarsi per poi colpirlo violentemente.

I due aggressori avrebbero usato una mazza da baseball e un coltello per colpirlo ripetutamente, ferendolo al braccio sinistro, al volto e in altre zone del corpo, con lesioni evidenti anche alla testa. In stato di choc e dolorante, Mele è riuscito a raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco, a poca distanza dal luogo dell’agguato.

Vista la gravità delle ferite, i sanitari hanno disposto il trasferimento al Cardarelli per ulteriori accertamenti clinici e diagnostici. Qui, l’uomo è stato sottoposto a una prima valutazione medica e, successivamente, ascoltato dalla polizia per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Mele ha riferito agli agenti di non conoscere i motivi dell’aggressione, ipotizzando un possibile scambio di persona. Durante l’interrogatorio, tuttavia, non è riuscito a fornire ulteriori particolari utili all’identificazione degli aggressori o alla ricostruzione completa dei fatti.

L’episodio è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno analizzando il racconto e visionando eventuali immagini di videosorveglianza nella zona per individuare i responsabili. Non si esclude nessuna pista, mentre resta ancora incerto il movente dietro l’atto violento.