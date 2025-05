Tutto pronto per la “Moschiano Race 2025”: appuntamento l’11 maggio con la mountain bike

MOSCHIANO – L’attesa è finita: domenica 11 maggio 2025 si terrà la quinta edizione della Moschiano Race, una delle competizioni di mountain bike più appassionanti della Campania. L’evento, patrocinato dalla Regione Campania, dal Comune di Moschiano, dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e dal CONI, promette adrenalina pura tra i sentieri montuosi dell’entroterra avellinese.

Organizzata dal team MTB Adventure Moschiano, la gara vedrà sfidarsi atleti di alto livello su un percorso tecnico e spettacolare immerso nella natura. Il tracciato è pensato per mettere alla prova resistenza, abilità e preparazione fisica dei bikers, richiamando appassionati da tutto il Sud Italia.

Il sostegno di Evolution Bikes by Giannini conferma l’importanza della manifestazione, diventata ormai un appuntamento fisso nel calendario delle gare MTB regionali.

Con la presenza di squadre e ciclisti provenienti da diverse regioni, la Moschiano Race si configura anche come un’importante vetrina sportiva per il territorio, contribuendo alla promozione del turismo outdoor e del ciclismo in tutte le sue forme.

Appuntamento quindi a Moschiano, domenica 11 maggio 2025, per vivere una giornata all’insegna dello sport, della natura e della passione per le due ruote!