Il Vallo di Lauro festeggia Salvatore Grasso: primo funzionario della Polizia di Stato dopo la riforma del 1981

VALLO DI LAURO – È un giorno storico per il Vallo di Lauro, che celebra con orgoglio l’ingresso di Salvatore Grasso nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato, in seguito al superamento del concorso pubblico per titoli ed esami indetto il 25 gennaio 2024 per l’assunzione di 196 commissari.

Un risultato straordinario, frutto di anni di studio, sacrificio e incrollabile determinazione. Salvatore ha inseguito questo sogno fin da bambino e oggi, con grande emozione, raccoglie i frutti di un impegno costante e profondo. È il primo funzionario della Polizia di Stato del Vallo di Lauro dopo la storica legge 121 del 1981, che riformò radicalmente l’assetto delle forze dell’ordine in Italia.

La sua famiglia, visibilmente commossa, gli dedica un pensiero carico d’amore e fierezza: “Finalmente, dopo tanti sacrifici, raggiungi il traguardo che sognavi fin da piccolo. Ci sei riuscito con la sola tua forza, con intere giornate a studiare, ma soprattutto con la tua tenacia. Il Vallo di Lauro può vantare, dopo tanti anni, il suo primo funzionario della Polizia di Stato.”

E poi gli auguri più calorosi: “Auguri Commissario da mamma, papà, Mario e dalla tua amata Angela, soprattutto da nonna Maria e nonno Vittorio, zio Salvatore e zia Tina. Ti auguriamo una carriera ricca di soddisfazioni e promozioni.”

La comunità tutta si stringe attorno a Salvatore Grasso, esempio di impegno, passione e dedizione, augurandogli un futuro luminoso al servizio dello Stato e dei cittadini.