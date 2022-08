Musica sport e cultura: ritornano a Villanova del Battista “Le giornate dello sport”

Musica, cultura e numerose competizioni sportive. C’è un programma molto ricco nella seconda edizione delle Giornate dello Sport di Villanova del Battista, un appuntamento annuale dedicato ai valori dello sport intesi in senso ampio. Valori come pratiche pedagogiche di svolgimento delle diverse discipline sportive, valori come attività fisica finalizzata alla cura della salute fisica e mentale e valori intesi come momento di aggregazione sociale e culturale delle diverse realtà del territorio ed in particolare dei giovani provenienti da associazioni sportive di tutto il Paese.

Dal 22 al 24 Agosto adulti e bambini saranno coinvolti in attività ludiche ed attività sportive di vario genere: dal calcio alla pallavolo.

L’iniziativa è stata ideata e promossa, nell’ambito dell’ampio programma dell’estate villanovese, dall’Associazione “Pubblica Assistenza Villanova MGV” con il patrocinio del Comune di Villanova del Battista ed il sostegno di BCC di Flumeri e di Soprema Group.

Lunedì 22 Agosto alle 21 alla Villa Taverna spazio anche alla musica con l’esibizione del gruppo “Cuore di Romagna” ed al ricordo di Giovanni Conte, villanovese illustre, tra i padri fondatori nel 2019 delle Giornate dello Sport, “una delle tante iniziative da lui sostenute e valorizzate con l’impegno e la passione civica che ne hanno animato la vita”, come ricorda il Sindaco Raffaele Panzetta.

Tra gli appuntamenti sportivi più significativi delle tre giornate il 22 agosto alle 18 nella palestra comunale l’esibizione della squadra di basket femminile di Ariano Irpino che milita nella serie B Nazionale e il 23 agosto alle 17 nel campo polivalente di via Fornace un quadrangolare di calcetto con la presenza delle scuole calcio di Flumeri, Grottaminarda e Vallata per sfidare la rappresentanza villanovese.

Le giornate dello Sport si concluderanno mercoledì 24 Agosto alle ore 18.30 nel Palazzo Comunale di Villanova del Battista con il convegno dedicato al tema “Disturbi alimentari e storie cibo”, nel corso del quale si svolgerà anche la presentazione del volume di Patrizia Paradiso e Paola Silano “Ho fame di me. Storie di obesità e anoressia”.