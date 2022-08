 Sant’Andrea di Conza (AV). SPONZ COULTURA: il programma di lunedì 22 agosto con Slavi Bravissime Persone, Fabrice Martinez & Axon Orkestra e tanti altri

Dopo la serata inaugurale di domenica 21 agosto nell’ambito della Festa del Libro a Sant’Andrea di Conza, comincia la settimana di Sponz Coultura, decima edizione del Fest ideato e diretto da Vinicio Capossela, che si svolgerà fino al 27 agosto in Alta Irpinia.

Giornate ricche e intense che come ogni anno coinvolgeranno musicisti, artisti e personalità del mondo della cultura che attraverso concerti, laboratori, incontri e percorsi sonori e tematici tra i sentieri esploreranno la tematica di questa edizione, ragionando sul rapporto tra coltura e cultura della terra, sull’idea del coltivare: coltivare la terra, ma anche le idee, i pensieri, il senso civico.

Lunedì 22 agosto Sponz Coultura continuerà ad abitare Sant’Andrea di Conza: si comincia all’Episcopio alle 18.30 con Il suolo ci parla, un dialogo tra il giornalista e scrittore Stefano Liberti, autore di Terra Bruciata, libro in cui racconta le fragilità del nostro Paese di fronte alla crisi ambientale, e il professore del Politecnico di Milano Paolo Pileri, autore di L’intelligenza del suolo in cui spiega perché è indispensabile proteggere la pelle del pianeta e salvare dal cemento l’ecosistema più fragile. Il dialogo sarà accompagnato dalle musiche di Fabio Mina tratte da Il significato delle ali, composizione che vuole celebrare quelle culture antiche, oggi nascoste, isolate, considerate “primitive”, ma che sono in realtà un esempio di consapevolezza, rispetto, forza e libertà.

A seguire, la proiezione di La Terra (1930) del regista ucraino Aleksandr Dovženko, introdotta da Paolo Speranza, storico del cinema e redattore di “Cinema Sud”.

Il film sarà musicato dal vivo da Fabio Mina in collaborazione con Giovannangelo de Gennaro e Peppe Leone.

Il centro storico del paese sarà poi travolto dall’irriverente energia balcanica del virtuoso del violino Fabrice Martinez insieme all’Axon Orkestra, mentre nei vicoli del paese risuoneranno il tamburello di Peppe Leone, lo psychedelic cuban blues di Sol Ruiz, i flauti di Giovannangelo de Gennaro, il violino di Mikey Kenney.

Verso mezzanotte, Vincenzo Costantino “Cinaski” presenterà la sua ultima fatica letteraria, I (miei) poeti rock, accompagnato dalla chitarra di Victor Herrero.

La serata culminerà con il live gioioso, estroverso e disinvolto, tra testi autoriali e arrangiamenti sbilenchi e mai banali, di Slavi Bravissime Persone, progetto speciale che coinvolge musicisti dei NOBRAINO, DUO BUCOLICO e Supermarket, band di culto del panorama indie underground italiano.

Sponz Coultura è programmato e finanziato dalla Regione Campania attraverso la Scabec – Società Campana Beni Culturali, lo Sponz Fest è prodotto dall’Associazione Sponziamoci, La Cupa e International Music and Arts (IMARTS), in collaborazione con i comuni di Andretta, Calitri, Sant’Andrea di Conza e per la prima volta in collaborazione con il Forum Giovani di Calitri.