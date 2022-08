Mugnano -Santa Filomena festeggiata a Nocera Superiore

Santa Filomena è amata e conosciuta in tutto il mondo, ha il suo centro principale di culto nel Santuario sito a Mugnano del Cardinale, ma grazie ai membri dei vari centri dell’Arciconfraternita Universale viene festeggiata in vari paesi. Oggi i festeggiamenti in onore della Santina si stanno svolgendo a Nocera Superiore. Ieri nella prima giornata di festa, presso la cappella dedicata alla Vergine e Martire Filomena, di proprietà dell’avv. Raffaella Ferrentino, si è recato il Rettore del Santuario don Giuseppe Autorino. Lì nella cappella tanti i fedeli presenti che hanno partecipato alla Santa Messa. Il Rettore ha portato alla comunità di Nocera Superiore, in dono un quadro raffigurante l’immagine di Santa Filomena, una riproduzione del simulacro che custodisce le Sacre Spoglie. L’ immagine è stata consegnata al parroco del luogo don Giuseppe Perano. (L. Carullo)