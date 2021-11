MUGNANO. Presentazione questa sera del Pomodorino “Baronetto Rosso del Partenio”, un Ortaggio/frutto che fa bene alla salute delle Persone.

È TEMPO di fare il debutto in societa per Sua Altezza il Pomodorino “Baronetto Rosso del Partenio”, un Ortaggio/frutto che fa bene alla salute delle Persone. La Nuova Varietà deposita al Ente MINISTERIALE del MISE come SCOPERTA INVENZIONE come Nuova Varietà Vegetale è una Varietà Autoctona Ecotipo Locale Ancestrale da Serbo. Unica a livello ASSOLUTO Priva di AMMINE BIOGENE, ISTAMINA e NICHEL e ATTIVITA’ ANTIOSSIDANTE 90&.

La LOCATION che ospiterà in PRIMA assoluta l’ingresso in società del POMODORINO Baronetto Rosso del Partenio definito SUPER FOOD, sarà il Caffè Aragonese all’interno del – Palazzo ARAGONESE – una Ambiente ELEGANTE e al contempo un luogo la cui Storia risale al ‘400.

A Presentare questa RARITÀ il suo SCOPRITORE, colui che ha messo a Regime la Cultivar Ultra Bio Agricoltura 7.17 per la produzione di questo Ortaggio/Frutto l’INNOVATORE Agrario VÌTO NAPOLITANO.

PRESENTATO dalla COORDINATRICE l’evento L’Esperta Enogastronomica e Giornalista Dottoressa Carmela Cerrone, la quale ha mostrato attenzione al progetto scientifico sin dall’inizio.

Seguirà il Patron delle cucine lo Chef Stefano Perrella, PROFESSIONISTA di ALTO PROFILO, con grandi ESPERIENZE nella RISTORAZIONE, BISTROT, PASTICCERIA e di Cucina Molecolare e Verticale, aiutato dal suo Secondo, il Bravissimo Chef Carlo Buonaguro.

PARTECIPERANNO ai LAVORI

1. Il Coordinatore della SPERIMENTAZIONE PROGRESSIVA SCIENTIFICA del Pomodorino Baronetto Rosso del PARTENIO Prof LUIGI CAMPANELLA Prof Senior Dipartimento di Chimica dell’Ambiente e degli Alimenti Sapienza Università di Roma nonché Garante per la Chimica del CNR e Rappresentante Assoluto della Chimica Italiana.

2. Il Responsabile della Nutraceutica, Alimentazione Nutraceutica, Gastronomia Verticale e Molecolare del Progetto SPERIMENTALE Prof. RAFFAELE SACCHI Coordinatore del Corso di Laurea in ‘Scienze Gastronomiche Mediterranee’ Dipartimento di Agraria Università di Napoli Federico II Portici (Napoli)

3. Prof Dr. ANTONIO LIMONE. Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

4. La Responsabile per la Botanica del Progetto SPERIMENTALE Dottoressa ROSA PEPE Ricercatrice e Dipendente del CREA di Pontecagnano Sa.

5. La Responsabile della Chimica del Progetto SPERIMENTALE Dottoressa Maria Grazia Volpe Ricercatrice e dipendente del CNR di Avellino.

6. Il Coordinatore del Team Il POPOLO DEL Baronetto Rosso Finalista del Sfida DEEP SPACE FOOD CHALLENGE bandita dalla NASA. il Chimico Dott. Francesco De Prisco.

7. Il Responsabile degli alimenti il Biologo del Progetto SPERIMENTALE Dr. Francesco Perrella.

Alla serata inoltre saranno presenti tanti altri ospiti, tra politici e autorità locali e giornalisti.

