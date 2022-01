Mugnano – Nasce la rivista di Santa Filomena

Mancano pochi giorni al 10 gennaio, giorno in cui si celebra la nascita di Santa Filomena e il Rettore del Santuario ha reso noto che a breve vedrà la luce “La Voce di Santa Filomena”.

La rivista raggiungerà i fedeli filomeniani di tutto il mondo e pertanto sarà pubblicata in italiano e in inglese.

Il Rettore ci ha rilasciato una breve dichiarazione:

“La rivista di S. Filomena ha come nome “La Voce di S. Filomena ” perché si possa diffondere realmente la sua grande testimonianza di fede in Gesù ed anche la sua presenza di intercessione per i fedeli devoti nel mondo. La rivista sarà bilingue Italiano-Inglese in modo da poter raggiungere qualsiasi devoto nel mondo. Ho voluto avviare questa iniziativa per comunicare la vita del santuario, un momento di catechesi a partire dalla testimonianza della della santa, e il rapporto Chiesa – mondo per affrontare diverse tematiche attuali. Questa rivista possa diventare un punto di riferimento per tutta la famiglia filomeniana nel mondo” don Giuseppe Autorino.

Nonostante la pandemia si continua dunque a lavorare per consolidare ovunque il culto per la Principessina del Paradiso.

adsense – Responsive – Post Articolo