Mugnano -Fiaccolata in onore di Santa Filomena. Foto

Si è concluso ieri il mese filomeniano con la tradizionale fiaccolata dedicata alla Santina. Alle 19 il Rettore don Giuseppe Autorino ha celebrato la Santa Messa nel Santuario. Alle 20 dalla parrocchia di Maria Santissima del Carmine e San Liberatore è partita la fiaccolata. Il corteo ha attraversato via Nazionale delle Puglie, viale De Lucia ed è giunto al Santuario. Lì è stata recitata la Supplica alla Principessina del Paradiso. Il Comitato Festa ha omaggiato la Proloco Rimettiamoci Insieme, con una statua di Santa Filomena, in segno di ringraziamento per l’impegno profuso durante la festa. (L. Carullo)