Baiano-Sperone. Riparte la Scuola del dopo-pandemia: al Giovanni XXIII, insediamento del neo-dirigente, Pasquale Napolitano. Il documento d’intenti programmatici per il presidio formativo

Il documento è diretto nella forma e nei contenuti alle articolazioni di docenza e amministrative dell’ Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” – che opera nei plessi di Baiano e Sperone– oltre che alle Istituzioni locali per assumere, al contempo, il carattere di lettera–aperta alle comunità cittadine con la pubblicazione che segue. E’ firmato dal professore Pasquale Napolitano, neo-dirigente del presidio formativo territoriale, per il quale l’incarico assunto corrisponde, di fatto, al ritorno nell’ Istituto che ha frequentato da ragazzo nei plessi di via Angelo Scafuri e di via Luigi Napolitano proprio a Baiano. Un percorso seguito, con approdo al Liceo classico Giosuè Carducci, a Nola, con successiva acquisizione nelle Facoltà della Federico II dei titoli di laurea in Informatica e in Ingegneria informatica, completate dall’arricchimento estetizzante della laurea di secondo livello in Pianoforte, conseguita nel Conservatorio di San Pietro a Maiella.

Un background di qualità -quello del professore Pasquale Napolitano, quarantacinquenne- integrato dalla docenza di Discipline e linguaggi d’Informatica esercitata nei Licei e Istituti statali d’Istruzione superiore a Casalnuovo, Frattamaggiore e Afragola, nella città metropolitana di Napoli; poi, il superamento a pieni voti delle prove concorsuali indette dal Miur nel 2017 per la dirigenza scolastica, con incarichi di funzione svolti in Licei e Istituti, in Puglia. Un bel campo di esperienze e di fecondo rapporto con le giovani generazioni; un campo,in cui si colloca la partecipazione di Pasquale Napolitano nella band amatoriale, guidata da Michele Mercogliano, funzionario della Società autostrade e cultore di storia locale. Un band che si esibisce in pubblico …. quando può e su pressanti richieste….

Al Personale Docente Alla DSGA e Personale ATA Ai Collaboratori Scolastici Alle Studentesse e agli Studenti, alle Loro Famiglie Al Presidente del Consiglio di Istituto

e, p.c. AI Sindaco e all’Assessore all’Istruzione del Comune di BAIANO AI Sindaco e all’Assessore all’Istruzione del Comune di Sperone

OGGETTO: Insediamento e Saluto del Dirigente Scolastico Pasquale Napolitano

Nell’assumere la dirigenza dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII– Giuseppe Parini”, desidero porgere agli studenti e alle loro famiglie, ai docenti, alla Dsga, al personale ATA e alle Amministrazioni Comunali di Baiano e Sperone i miei più sinceri saluti ed auguri per un sereno e proficuo anno scolastico insieme.

Mi propongo di svolgere il compito che mi è stato affidato con grande senso di responsabilità, animato dai principi di trasparenza ed onestà che mi hanno sempre sostenuto, dai valori di ascolto e di professionalità ai quali non si può abdicare se si vuole essere definito educatore ed essere riconosciuto come professionista autorevole della scuola.

Con l’intento di dare continuità a quanto di buono e di bello è stato costruito e mantenuto nel tempo in questo istituto, rivolgo un sentito ringraziamento al Dirigente Prof. Vincenzo Serpico che mi ha preceduto in questo incarico.

Sarà mia priorità promuovere, in un costante clima di dialogo, di impegno e di rispetto reciproco, un modello organizzativo incentrato su una leadership distribuita e sulla partecipazione degli insegnanti ad una comunità professionale che pone al centro di ogni sua azione gli apprendimenti degli studenti ed essa stessa è orientata all’apprendimento.

La mia azione dirigenziale sarà fin da principio mirata alla promozione di una scuola inclusiva, accogliente, aperta alle istituzioni, al territorio, all’innovazione metodologica e tecnologica ed orientata allo sviluppo delle competenze di cittadinanza come educazione al rispetto di genere, alla conoscenza della costituzione, alla partecipazione consapevole alla vita sociale, alla solidarietà e alla tolleranza.

Imprescindibile sarà la presenza del digitale in modo da comprenderlo e interagire con esso responsabilmente e criticamente con l’intento di sviluppare il pensiero computazionale, strumento di crescita ed espressione personale formidabile anche ai fini del potenziamento delle discipline STEM.

Fondamentale sarà la padronanza delle competenze nella lingua italiana, come lingua di scolarizzazione e come veicolo per sostenere l’apprendimento e lo sviluppo del pensiero critico ma anche di quelle straniere che ampliano i nostri orizzonti e ci rendono più tolleranti aprendo le porte della conoscenza di nuove culture.

Consapevole dell’esperienza musicale come strumento di relazione fin da piccoli, di certo mi spenderò per la promozione dell’insegnamento della musica (Strumentale E Corale) per favorire la verticalizzazione dei curricula musicali in modo da valorizzare e potenziare le attività già avviate all’interno della scuola secondaria.

Il tema della sostenibilità, come elemento catalizzatore degli obiettivi posti dall’ Agenda 2030, non può che assumere un ruolo da protagonista come strumento per uno sviluppo sostenibile, per una società futura, più equa e solidale nella quale ognuno fa la propria parte e la società stessa è corresponsabile dell’educazione dei propri giovani.

Con i fondi del PNRR diventerà realtà il “Piano Scuola 4.0”, con il quale, dall’infanzia alla secondaria, gli ambienti innovativi di apprendimento che rivestono un ruolo chiave nel miglioramento dei processi di insegnamento, prenderanno il posto delle aule tradizionali.8

A voi docenti va innanzitutto l’invito a sentirvi orgogliosi del vostro delicato e prezioso ruolo e di continuare ad accompagnare con professionalità, fiducia, entusiasmo ragazze, ragazzi, bambine e bambini nel loro percorso di crescita.

Al personale ATA che mi accompagnerà ogni giorno, impegnato in compiti intensi e talora delicati, auguro di affrontare il Nuovo Anno con la maggiore serenità possibile, sia umana che professionale.

Ai Sindaci e alle Amministrazioni Comunali chiedo di affiancarmi e aiutarmi ad affrontare le sfide che, quotidianamente, il nostro impegno educativo pone.

Ai voi genitori, che state per affidarci il bene più prezioso, i vostri figli, rivolgo un invito a partecipare attivamente alla vita scolastica, un’esortazione alla collaborazione e alla costruzione di una reciproca fiducia in modo da sottoscrivere e stipulare un patto di corresponsabilità che non sia solo mero adempimento burocratico ma un patto per la crescita dei figli e di noi adulti insieme a loro.

A tutti i bambini e ai ragazzi chiedo di vivere con grande entusiasmo e vitalità l’avventura della scuola. Pretendete il massimo dell’impegno da me e dai vostri insegnanti, così come noi faremo con voi.

Nell’ augurarvi un buon anno scolastico, ringrazio tutti coloro che hanno avuto per me manifestazioni di stima e di affetto.

Ripartiamo. Lunedì 12 settembre è il gran giorno. Inizia un nuovo anno scolastico

BAIANO, 01/09/2022

Dirigente Scolastico, professore Pasquale Napolitano