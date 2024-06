Mugnano – “Estate in start” per l’Infanzia del “Manzoni”

Il plesso mugnanese della Scuola dell’Infanzia dell’istituto comprensivo “A. Manzoni”, stamattina, si è trasformato in un incantevole villaggio vacanze, espressione della creatività dei piccoli discenti.

La manifestazione ha rappresentato la fase conclusiva del Progetto “Danza e Psicomotricità – Il Corpo in Azione” portato avanti dalle meravigliose ed insostituibili maestre di danza Miriam e Giada, della scuola di danza “Time for Dancing” di Elisa La Cava, in collaborazione con le docenti.

Le maestre hanno saputo rapire l’interesse dei bambini coinvolgendoli in un percorso straordinario ricco di divertimento ed emozioni.

È terminato dunque l’anno scolastico 2023//2024 che è stato costellato da innumerevoli laboratori e numerose opportunità di crescita emotiva e didattica, una combinazione necessaria a favorire gli apprendimenti ed imparare divertendosi.

Un plauso va a tutti i piccoli alunni che si sono impegnati dando il meglio di loro stessi, e a tutto il corpo docente sempre attento alle necessità degli allievi.(L. Carullo)