“Aspettando l’estate”: Musica e Divertimento a Mugnano del Cardinale organizzato dal forum giovanile

Il 21 giugno, la Villa Comunale di Mugnano del Cardinale in via Del Parco sarà il teatro di un evento imperdibile organizzato dal Forum dei Giovani, in collaborazione con Lucs Eventi: la manifestazione “Aspettando l’estate”. L’iniziativa promette di essere un’entusiasmante celebrazione dell’arrivo della bella stagione, con un focus sulla musica e sull’intrattenimento.

L’evento, denominato “Voglio tornare negli anni ’90”, prenderà il via alle 19:00, con l’inizio della musica dal vivo che trasporterà i presenti in un viaggio nostalgico attraverso le sonorità che hanno caratterizzato quel decennio indimenticabile. La serata sarà animata da effetti speciali e numerose sorprese, creando un’atmosfera di pura magia e divertimento.

Alla consolle ci saranno due DJ d’eccezione: Dj Lucs e Dj Mauro Fire, pronti a far scatenare il pubblico con una selezione musicale che spazierà tra i più grandi successi degli anni ’90. Alla voce, il talentuoso vocalist Vincenzo Maio accompagnerà la serata, aggiungendo un tocco di energia e carisma all’evento.

L’ingresso è libero, rendendo questa serata accessibile a tutti coloro che desiderano rivivere le emozioni di un’epoca passata e festeggiare insieme l’inizio dell’estate.

Non perdete l’occasione di partecipare a “Aspettando l’estate” e di immergervi in una notte di musica, divertimento e nostalgia nella splendida cornice della Villa Comunale di Mugnano del Cardinale. Vi aspettiamo numerosi per una serata che promette di essere indimenticabile!