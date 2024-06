Festa della Musica d’InCanto, concerto il 22 giugno

Sabato 22 giugno alle ore 19.45presso la Sala delle Arti a Manocalzati (100 metri dal parcheggio di Progress) l’Associazione Igor Stravinsky presenterà la Festa della Musica d’InCantoin occasione della Festa della Musica europea.

Per l’occasione le giovanissime voci liriche dei soprani Samanta Marino e Nicoletta Gaglione, insieme al mezzosoprano cinese Coco omaggeranno il pubblico irpino con Arie d’Opera e da camera da Verdi a Donizetti, da Bellini a Puccini.

Ad accompagnarle nel loro percorso lirico ci sarà la pianista Nadia Testa che in qualità di Direttore artistico della Rassegna “Innamorati della Musica” ha voluto opportunamente dare spazio a giovani promesse del territorio, a giovani voci liriche che stanno per concludere il loro iter accademico presso il Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino sotto la guida del tenore romano Sergio Panajia.

Se le giovani voci liriche avranno la possibilità di esibirsi e di confrontarsi con artisti internazionali, il pubblico avrà invece l’opportunità di sostenere una causa da tempo portata avanti dalla Stravinsky, la tutela dei 4zampe, attraverso una raccolta benefica che potrà portare coccole benefiche ai cani di un rifugio irpino che accoglie e cura gli animali.

Per questo non si può mancare…Innamorati della Musica, non perdere l’occasione!