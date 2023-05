MUGNANO DEL CARDINALE. Lunedì primo consiglio comunale dopo le elezioni del 15 maggio.

E’ convocato per lunedì prossimo, 29 maggio 2023, alle ore 18, il primo consiglio comunale dopo le elezioni del 14 e 15 maggio. Consiglio dedicato alla convalida degli eletti e in questa occasione sarà resa nota anche anche la nuova giunta, che salvo sorprese, vedrà la nomina a vicesindaco di Carmelina Sanseverino, assessori Fulvio Litto, Grazia De Stefano e Giovanni Valentino. Presidente del Consiglio Comunale dovrebbe essere nominato Salvatore Masucci. La maggioranza retta dal sindaco Napolitano sta ancora valutando la possibilità di presentare ricorso al Tar per fare decadere gli eletti di Nuova Alleanza Popolare dalla carica di consigliere per un’anomalia nella presentazione della lista. (Albino Albano)