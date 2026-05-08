Mugnano del Cardinale, il sindaco Alessandro Napolitano: “Dietro questi finanziamenti c’è il lavoro serio di un’amministrazione che crede nel territorio”

Quasi due milioni e mezzo di euro destinati alla sicurezza del territorio e alla prevenzione del rischio idrogeologico. È l’importante risultato ottenuto dal Comune di Mugnano del Cardinale attraverso il bando del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, previsto dall’articolo 1, comma 139 della Legge 145/2018.

Le risorse assegnate ammontano complessivamente a 2.498.167,99 euro e consentiranno di realizzare tre interventi ritenuti strategici per il paese.

Nel dettaglio, il Comune ha ottenuto:

499.334,39 euro per la messa in sicurezza e il consolidamento dell’area dell’Orto Botanico;

999.809,55 euro per la strada rurale “Difesa – Ruota dei Cavalli Chiaia”;

999.024,06 euro per la strada rurale “Via Ripaglie”.

Si tratta di opere attese da tempo, fondamentali per la tutela del territorio e per la riduzione dei rischi legati al dissesto idrogeologico, soprattutto in alcune aree particolarmente delicate del comune.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Mugnano del Cardinale, il dottor Alessandro Napolitano, che ha definito il risultato ottenuto “un traguardo importante per l’intera comunità”.

“Parliamo di finanziamenti concreti che porteranno opere vere sul territorio. Dietro questi risultati c’è un lavoro enorme fatto di programmazione, progettazione e attenzione costante ai bandi pubblici. Non sono fondi che arrivano per caso, ma il frutto di un’amministrazione che ogni giorno lavora con serietà e visione per il futuro del paese”, ha dichiarato il primo cittadino.

Il sindaco ha poi sottolineato l’importanza del lavoro svolto dall’Ufficio Tecnico comunale e dalla squadra amministrativa.

“Desidero ringraziare chi, spesso lontano dai riflettori, lavora quotidianamente per raggiungere questi obiettivi. Intercettare quasi due milioni e mezzo di euro significa dare risposte concrete ai cittadini e investire sulla sicurezza, sulla prevenzione e sulla tutela del nostro territorio.”

Gli interventi interesseranno infrastrutture rurali e aree sensibili del comune, con opere finalizzate a migliorare la stabilità del territorio e la sicurezza della viabilità.

Per l’amministrazione comunale si tratta di un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione e crescita di Mugnano del Cardinale, che negli ultimi anni continua a distinguersi nella capacità di ottenere risorse attraverso bandi regionali e ministeriali.

“Continueremo su questa strada con determinazione, perché Mugnano merita attenzione, investimenti e una programmazione seria capace di guardare al futuro”, ha concluso il sindaco Napolitano.