A Grottaminarda nasce il GrottaQueerFest: arte, identità e comunità in Irpinia

Grottaminarda (AV) – Sabato 6 giugno 2026, Grottaminarda ospiterà la prima edizione di GrottaQueerFest, festival queer pensato come esperienza relazionale e culturale che intreccia arte, identità e comunità. L’iniziativa nasce per affermare che la cultura queer non appartiene solo alle grandi città, ma vive in ogni territorio.

Il festival si realizza grazie al sostegno del Comune di Grottaminarda e alla collaborazione dell’Associazione Cripta Maynarda, con la partnership culturale di The Bunch Festival e il cofinanziamento di GIOSEF Italy, che ha inserito l’evento all’interno del progetto YOU(th) CARE for CHANGE.

Programma e ospiti

Tra i momenti centrali, l’incontro con Narcisea (Ginevra), artista e performer trans originaria di Grottaminarda, che torna nel suo luogo d’origine per una narrazione artistica intima e personale. Ad accompagnarla sul palco sarà Ambrosia Fortuna, artista, regista e performer di riferimento della scena italiana.

Protagonista della giornata anche Alec Trenta – fumettista, illustratore e stand-up comedian, autore della graphic novel Barba. Storia di come sono nato due volte (Laterza, 2022) – che porterà sul palco un set originale dedicato ai temi dell’identità e del corpo.

Il programma comprende inoltre performance di teatrodanza, interventi urbani, incontri pubblici, installazioni relazionali e una serata conclusiva al Castello d’Aquino con dj set.