Il Premio BiNews 2025 a Luca D’Arbenzio (alaska) per il progetto discografico “La logica di un incontro”

Il Premio BiNews 2025 viene assegnato a Luca D’Arbenzio, in arte alaska, per l’attività musicale svolta nel corso dell’anno e, in particolare, per la pubblicazione dell’EP “La logica di un incontro”, opera centrale e rappresentativa del suo percorso artistico nel 2025 e punto di ripartenza creativo per il 2026.

Pubblicato il 10 ottobre 2025 per Futura Dischi / peermusic Italy, “La logica di un incontro” è un lavoro che racchiude due anni di vita, scrittura e trasformazione personale. Un progetto intenso e profondamente autobiografico, composto da sette brani che indagano la complessità delle relazioni, la mutevolezza dell’identità e la tensione costante tra il vivere e il raccontarsi. Il disco si muove lungo una linea sottile tra introspezione e osservazione del mondo, restituendo un racconto sincero, frammentato e ricomposto, in cui l’“io” prende forma nel rapporto con l’altro, nella solitudine e nella condivisione.

“La logica di un incontro” è un vero e proprio diario emotivo. Ogni brano nasce dall’abbandono e dal lasciarsi attraversare dalle esperienze, dalle persone e dalle immagini che hanno segnato il percorso dell’artista. La scelta della copertina, che ritrae i nonni di alaska nel giorno del loro matrimonio, diventa un gesto simbolico e poetico che racchiude il senso profondo dell’intero lavoro: l’incontro come imprevisto, come scelta narrativa, come momento di verità. Un’antitesi visiva che rafforza il gioco emotivo e concettuale presente in tutta l’opera.

Dal punto di vista musicale, l’EP si distingue per una scrittura viscerale e autentica, sostenuta da melodie evocative e arrangiamenti essenziali, capaci di lasciare spazio alle parole e alle emozioni. Un mondo sonoro intimo e riconoscibile, in cui l’ascoltatore è naturalmente portato a ritrovarsi, almeno una volta, dentro una frase, un’immagine, una sensazione.

La tracklist del disco comprende smettere, farepeggio, fuoridallafinestra, La colazione, bolognaspacca, cerotto e la title track La logica di un incontro, che rappresenta il fulcro narrativo e musicale del progetto.

Nel 2025 alaska porta dal vivo l’EP accompagnato per la prima volta da una band, segnando un ulteriore passo nella maturazione del progetto artistico. I concerti di Roma, Napoli e Milano confermano la volontà di dare nuova forma e nuova energia alle canzoni, trasformando il disco in un’esperienza condivisa e in continua evoluzione.

Attivo dal 2020, alaska è un progetto pop-cantautorale capace di attraversare generi e linguaggi con naturalezza. Finalista nel 2024 del BMA e di Musica Da Bere, protagonista del Reset Festival e selezionato per il Rehub di produzione creativa con Nitro come mentore, Luca D’Arbenzio ha costruito nel tempo un percorso coerente, riconoscibile e in costante crescita.

Il Premio BiNews 2025 riconosce in “La logica di un incontro” non solo un risultato artistico, ma un punto di sintesi e di svolta. Un disco che rappresenta il cuore dell’anno musicale di alaska, l’obiettivo principale del 2025 e la base da cui ripartire per il futuro. Per la qualità della scrittura, la profondità emotiva del progetto e la capacità di trasformare l’esperienza personale in racconto universale, Luca D’Arbenzio viene insignito del Premio BiNews 2025.