Mugnano del Cardinale, Edoardo Guerriero festeggia 90 anni: una vita di valori e affetto

MUGNANO DEL CARDINALE – Una giornata speciale per Edoardo Guerriero, che oggi raggiunge il prestigioso traguardo dei 90 anni.

Un compleanno importante che celebra una vita vissuta con dedizione, sacrificio e amore per la famiglia. Nel corso degli anni, Edoardo è stato un punto di riferimento per i suoi cari, esempio di saggezza, forza e valori autentici che continuano a rappresentare un patrimonio prezioso per le nuove generazioni.

In questa lieta occasione, gli giungano gli auguri più affettuosi da parte dei figli Giovanna, Andrea, Antonella e Alessandra, della nuora, dei generi e dei nipoti, che lo circondano ogni giorno con affetto e riconoscenza.

Agli auguri della famiglia si unisce anche la redazione di BiNews, che augura a Edoardo Guerriero salute, serenità e ancora tanti momenti felici da condividere con le persone che gli vogliono bene.

Buon compleanno, Edoardo, e auguri per i tuoi splendidi 90 anni!