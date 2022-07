Mugnano del Cardinale – Domenica 10 luglio mostra “A caccia di lupi”

Per la Giornata Nazionale della Pro Loco, Domenica 10 Luglio 2022, nella sede della Pro Loco, in piazza Umberto I, sarà presentata la mostra d’arte “A caccia di lupi Storie e leggende”.

“A caccia di lupi” è un progetto artistico che nasce dal bisogno di ritornare e raccontare, di come i luoghi si legano alle culture, in particolare modo al territorio Irpino, a cui questa prima serie di illustrazioni fa riferimento.

Le 17 opere in raccolta, tra matita e digitale, raccontano di un luogo e di una storia, ma si legano alle leggende e le storielle che si raccontano in ogni piccolo paese.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

