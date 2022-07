BAIANO. Auto si ribalta e prende fuoco con conducente all’interno, paura sull’A16

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 17’00 di oggi 3 luglio, sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, al km. 32,350 nel territorio del comune di Baiano, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale sbandava, urtava il guard rail si ribaltava e prendeva fuoco. Il conducente, un uomo straniero, è stato provvidenzialmente estratto dal veicolo in fiamme da altri automobilisti in transito, lo stesso è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Le fiamme che hanno avvolto l’auto sono state spente mettendo in sicurezza l’area.

