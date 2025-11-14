Mugnano del Cardinale, borseggi al mercato: quattro portafogli rubati, colpita anche un’anziana

Allarme borseggi al mercato di Mugnano del Cardinale. Nella giornata di martedì diversi cittadini sono stati derubati mentre facevano acquisti tra i banchi, in un contesto particolarmente affollato in vista delle festività natalizie.

Secondo le segnalazioni, i borseggiatori avrebbero sottratto quattro portafogli, tra cui quello di una persona anziana. All’interno c’erano la carta di credito e un foglietto con il codice PIN: i ladri sono così riusciti a prelevare 600 euro prima che l’episodio venisse scoperto.

L’accaduto ha generato forte preoccupazione tra i residenti, che invitano alla massima prudenza durante la permanenza nelle aree di mercato, soprattutto negli orari di maggiore affluenza.

Si raccomanda di tenere borse e portafogli ben custoditi, evitare di conservare codici sensibili insieme alle carte e segnalare immediatamente alle forze dell’ordine qualsiasi comportamento sospetto.