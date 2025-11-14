BAIANO. Giuramento solenne alla Nunziatella: il giovane baianese Daniel Siciliano tra i protagonisti della cerimonia

Domani, sabato 15 novembre alle ore 10:00, Piazza del Plebiscito a Napoli diventerà il cuore pulsante dell’orgoglio nazionale con il giuramento solenne degli allievi del 238esimo corso della Scuola Militare “Nunziatella”, una delle istituzioni formative più antiche e prestigiose d’Europa.

Nel contesto delle alte autorità civili, militari e religiose, e dell’emozione di centinaia di famiglie accorse da tutta Italia, anche l’Irpinia sarà rappresentata da quattro giovani che hanno deciso di intraprendere un cammino di disciplina, studio e valori: Giuseppe Rossi (Lioni), Rosemary Tedesco (Grottaminarda), Emiliano Lamorgese (Avellino) e Daniel Siciliano (Baiano).

Il giovane baianese Daniel Siciliano: orgoglio per la comunità mandamentale

Particolare emozione suscita la presenza del giovane Daniel Siciliano, originario di Baiano, che domani pronuncerà il suo primo e solenne “Lo giuro!” davanti alla Repubblica Italiana.

La sua partecipazione rappresenta un momento di grande significato per l’intera comunità baianese e mandamentale, che vede in lui un esempio di determinazione, impegno e coraggio.

Entrare alla Nunziatella significa abbracciare un percorso che unisce rigore, eccellenza formativa e valori morali: una scelta che richiede maturità, senso del dovere e un forte desiderio di mettersi al servizio della collettività. Daniel, con la sua giovane età, ha già mostrato quelle qualità che da oltre due secoli caratterizzano gli allievi della famosa scuola fondata nel 1787 da Ferdinando IV di Borbone.

Una tradizione secolare che guarda al futuro

Situata sulla collina di Pizzofalcone, nel cuore di Napoli, la Scuola Militare “Nunziatella” è ritenuta la “madre delle scuole militari italiane”.

Fondata nel Settecento, ha formato generazioni di uomini e donne che hanno prestato servizio nelle Forze Armate, nelle istituzioni e nella società civile.

Il giuramento di domani segnerà l’ingresso ufficiale degli allievi nel percorso di formazione, un cammino che intreccia istruzione liceale, addestramento militare, crescita personale e valori di lealtà, onore e disciplina.

Un momento di festa per Baiano e per l’Irpinia

Per Baiano, la presenza di Daniel Siciliano rappresenta un motivo di autentico orgoglio: un ragazzo del territorio che porta alto il nome della comunità in una delle scuole più prestigiose d’Italia.

Le famiglie, gli amici e i cittadini vivranno con grande emozione questo giorno, simbolo dell’inizio di un percorso impegnativo ma ricco di opportunità.

Domani, quando la voce di Daniel si unirà al coro dei suoi compagni nel pronunciare il giuramento, l’intera Irpinia potrà sentirsi parte di un momento di valore, tradizione e speranza per il futuro.