Unicusano Avellino Basket, via alla prevendita per il match contro Gemini Mestre

L’Unicusano Avellino Basket si prepara al prossimo impegno casalingo: da oggi è ufficialmente attiva la prevendita per la sfida contro Gemini Mestre, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. Il match si giocherà domenica 16 novembre alle ore 18:00 al PalaDelMauro.

I tagliandi possono essere acquistati online sulla piattaforma go2.it e presso i rivenditori autorizzati. Da sabato, inoltre, sarà attiva anche la biglietteria del palazzetto, aperta con i seguenti orari:

• Sabato: 10.00 – 12.00

• Domenica: 10.00 – 12.00 e 15.00 – inizio gara

Prezzi dei biglietti:

• Curva Sud: 8 €

• Tribuna Terminio Inferiore: 20 €

• Tribuna Terminio Superiore: 15 €

• Tribuna Montevergine Inferiore: 20 €

• Tribuna Montevergine Superiore: 15 €

• Tribuna VIP: 40 €

La società ricorda che, in base alle normative vigenti, tutti i biglietti sono nominativi e validi esclusivamente per la persona indicata al momento dell’acquisto. Sarà pertanto necessario esibire un documento di identità all’ingresso.

Il club invita i tifosi a muoversi in anticipo per assicurarsi i tagliandi e a sostenere in massa la squadra in una fase cruciale della stagione 2025/2026.

PalaDelMauro atteso ancora una volta caldo e numeroso: Avellino chiama, i tifosi rispondano presente.