Mugnano del Cardinale (AV)- Proficua la Giornata Ecologica organizzata dalla proloco “Rimettiamoci Insieme. VIDEO e FOTO

Stamattina si è tenuta la Giornata Ecologica organizzata dalla proloco Rimettiamoci Insieme. Alle 9 tutti i partecipanti si sono ritrovati alla Pineta di San Pietro, ove i volontari sono stati divisi in squadre ed è stato consegnato loro il materiale occorrente per la raccolta. Le aree ripulite dai rifiuti abbandonati sono state la collina di San Pietro e la piana del Litto. Tanti i rifiuti raccolti e duro è stato il lavoro dei volontari.

Recarsi in montagna per fare un picnic non dà il diritto di lasciare rifiuti sparsi ovunque. Occorre rispettare l’ambiente. Un plauso agli organizzatori che sono sempre sensibili alle tematiche sociali ed ambientali e un grazie ai volontari. (L. Carullo)