MUGNANO DEL CARDINALE (AV). PATHS – A Philosophical Approach to THinking Skills: Grande successo per l’innovativa sfida didattica dell’I.C. MANZONI

MERAVIGLIA e CONSAPEVOLEZZA, queste le due parole-chiave che ci sentiamo di utilizzare per descrivere in poche righe le sensazioni che hanno accompagnato la realizzazione del progetto Paths Mugnano.

PATHS – A Philosophical Approach to THinking Skills nasce dalla collaborazione tra Indire e la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e il Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito con la finalità di promuovere l’educazione al pensiero critico, al dialogo e al rispetto.

Si tratta di un innovativo modello didattico fondato su un approccio filosofico, strutturato per rivedere la filosofia in un’ottica per tutti, facendo entrare di fatto questa disciplina nella vita degli studenti fin dalla scuola di base.

Il progetto di ricerca PATHS MUGNANO, che ha vissuto la sua fase conclusiva nell’ultima settimana di maggio dell’anno scolastico che volge al termine, è stato fortemente voluto dalla Dirigente dell’I.C. A. Manzoni, dott.ssa Luigia Conte, ed è stato guidato dal team di progetto dell’INDIRE composto dai ricercatori Dott. Samuele Calzone e Dott. Matteo Borri, dalla Dott.ssa Rosa lba Manna e dal Dott. Vincenzo Napolitano, con la collaborazione della referente, la docente Mariateresa Piro.

La sfida, che ha visto coinvolti i docenti e gli studenti di tutti gli ordini di scuola, si è articolata in quattro fasi, seguendo l’approccio filosofico PATHS – Per Parole.

Un coinvolgente BRAINSTORMING ha dato l’avvio alla fase preparatoria, partendo da una parola-chiave, scelta con attenzione per ogni ordine di scuola in base alla fascia di età; “IO-BAMBINO”, per i bimbi della Scuola dell’Infanzia, “FELICITA”’, per gli alunni della Scuola Primaria e “CAMBIAMENTO”, per i ragazzi della Scuola secondaria di primo grado, sono le parole proposte per avviare il dibattito.

Nella seconda fase, gli studenti hanno lavorato su testi opportunamente scelti e hanno esplorato, con l’abile mediazione dei loro docenti, il significato degli spunti offerti dal brainstorming.

Dopo un’attenta riflessione sui contenuti affrontati, ha preso il via un coinvolgente momento laboratoriale; gli alunni, divisi in gruppi, si sono cimentati in svariate tipologie di creazioni, come immagini, testi e drammatizzazioni, fino alla realizzazione di interessanti prodotti digitali, dimostrando abilità e competenza nell’utilizzo di piattaforme virtuali e software didattici. Durante l’ultimo incontro di restituzione e valutazione, i ragazzi hanno esposto fieri ed entusiasti il frutto del loro lavoro.

Il successo formativo del progetto PATHS ha suscitato grande soddisfazione in tutti i protagonisti; il risultato è stato ancor più significativo in virtù della scelta dell ’I.C. Manzoni di coinvolgere nell’iniziativa PATHS gli studenti di tutti e tre gli ordini di scuola, divenendo la prima scuola del Sud-Italia a includere nella sperimentazione la Scuola dell’Infanzia.

Sono proprio i più piccoli ad aver concluso la fase di restituzione; i bambini frequentanti l’ultimo anno, sul punto di accedere alla “scuola dei grandi”, hanno infatti chiuso il percorso svolgendo il compito autentico “I Pescatori di Parole” , hanno dimostrato le competenze acquisite grazie all’esperienza PATHS e hanno dato vita ad un emozionante momento di condivisione.

In questo sta il senso delle parole utilizzate all’inizio dell’articolo: la MERAVIGLIA, che solo i bambini sanno donare ogni giorno, pur confrontandosi con sfide apparentemente difficili, e la CONSAPEVOLEZZA, che è proprio dai più giovani che si dovrebbe imparare per ritrovare un approccio spontaneo al pensiero critico, al dialogo e al rispetto delle idee altrui.

L’approfondimento di contenuti filosofici, il rafforzamento dell’interdisciplinarità, la sperimentazione, il confronto e la condivisione delle esperienze didattiche devono essere la base di partenza per un rinnovamento della didattica orientata alla formazione di giovani cittadini rispettosi del prossimo, culturalmente curiosi, capaci di mettere a frutto la propria creatività, le proprie competenze e pronti ad un consapevole inserimento nella società e nel mondo del lavoro.

L’I.C. Alessandro Manzoni lavora costantemente in tal senso ed è per questo che ha raccolto senza esitazione questa sfida formativa, portandola a conclusione con grande successo, e ha saputo trasformarla in una straordinaria opportunità di crescita per tutta la comunità scolastica.