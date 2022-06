Mugnano del Cardinale – Alla IACO GROUP il Premio “Bassa Irpinia 2022”

La giuria del Premio Bassa Irpinia 2022 ha deciso di conferire il predetto premio ad un’eccellenza irpina, alla Iaco Group.

Fondata nel 1978, Iaco Group S.r.l. vanta un’ esperienza di oltre 40 anni nella creazione, produzione e commercializzazione di articoli promozionali, valorizzando l’immagine istituzionale e commerciale di enti, club, federazioni sportive e società. Fiore all’occhiello dell’azienda è l’alta qualità dei prodotti, la cura del dettaglio e dei servizi offerti ponendo al centro delle sue attenzioni il cliente con l’obbiettivo di migliorare sempre il rapporto qualità-servizi. Iaco Group S.r.l vanta la conquista di quote di mercato importanti, divenendo il fornitore ufficiale di prestigiose realtà sportive, istituzionali e private, creando e sviluppando progetti di merchandising di rilevanza internazionale ponendosi come il partner ideale in grado di valorizzare l’identità di un marchio attraverso la realizzazione di trofei, oggettistica e articoli vari.

La premiazione avverrà il 24 giugno 2022, nel corso della serata di gala che si terrà a Mugnano del Cardinale, in piazza Umberto I, alle ore 21.

