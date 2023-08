MOSCHIANO. Il Concerto di Gigi D’Alessio del 10 agosto ufficialmente annullato. Salta anche l’ipotesi Lauro

“Con grande rammarico e nostro malgrado siamo costretti a comunicare che, per motivi indipendenti dalla volontà del Comitato Festa e dell’Artista, il concerto di Gigi D’Alessio previsto per il prossimo 10 agosto è annullato. Nonostante tutto, il Comitato Festa continuerà a lavorare con l’auspicio di raggiungere gli obbiettivi prefissati ed esposti nel programma, senza dimenticare che ogni iniziativa è fatta in onore di Maria SS. della Carità e San Gerardo Maiella. Il Comitato Festa “Maria SS. della Carità e San Gerardo Maiella”.

Questo il Comunicato del Comitato Festa di Moschiano, l’ipotesi che il concerto potesse essere spostato nel vicino Comune di Lauro non è risultata praticabile.