MUGNANO DEL CARDINALE. E’ polemica tra maggioranza e opposizione sulla manifestazione di commemorazione di Paolo Borsellino

La maggioranza consiliare di Mugnano accusa la minoranza retta da Filomeno Caruso che alla manifestazione della scorsa settimana organizzata in paese per ricordare la strage di via D’Amelio non è stata invitata, mentre la minoranza accusa la maggioranza retta dal sindaco Napolitano di non aver preso parte nonostante l’invito.

Ecco la nota di Nuova Alleanza Popolare: “Abbiamo appreso che non avremmo invitato gli amministratori del nostro paese alla commemorazione del giudice Paolo Borsellino, gli uomini della scorta e delle vittime della mafia che ha visto la partecipazione di Don Aniello Manganiello, padre Rocco Da Pietrecina, Catello Maresca magistrato, Luigi Passero comandante della stazione dei carabinieri di Baiano, Francesca Bocchino maresciallo capo del comando Pronvinciale carabinieri di Avellino, poliziotti e vigili, prof. Giacomo Benassai docente universitario, Gennaro e Vittoria padre e mamma di Melania Rea e tanta gente. Stentiamo a pensare ad una simile falsità. Ci auguriamo e crediamo che sia una fakenews frutto dell’immaginazione dei soliti seminatori di zizzanie inciuci e pettegolezzi, abili telefonisti nel carpire informazioni da utilizzare a proprio uso e consumo visto che non hanno mai fatto nulla per il bene del paese. Per amore della verità vi alleghiamo la richiesta di autorizzazione della piazzetta S. Giacomo incluso l’invito con firma ed autorizzazione. “Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia perchè saranno saziati (Beatitudini)”.