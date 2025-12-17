Montevergine, frana sulla strada del Santuario: serviranno almeno due mesi per il ripristino

Non saranno brevi i tempi per il ritorno alla normalità lungo la strada che conduce al Santuario di Montevergine. Serviranno infatti circa due mesi di lavori per mettere in sicurezza e ripristinare la viabilità compromessa dalla frana che ha interessato il costone montano.

La situazione è stata al centro di un tavolo di coordinamento che si è svolto nel pomeriggio presso la Prefettura di Avellino, convocato dal prefetto Rossana Riflesso. All’incontro hanno preso parte i rappresentanti di tutti gli enti coinvolti, chiamati a definire interventi e tempistiche.

Dalle verifiche tecniche effettuate dalla Provincia di Avellino è emersa la necessità di un intervento strutturale significativo. In particolare, sarà realizzata una paratia – o palizzata – con un cordolo in cemento armato, indispensabile per stabilizzare la parete del costone e garantire condizioni di sicurezza durature. Secondo quanto riferito durante la riunione, l’esecuzione delle opere richiederà non meno di sessanta giorni.

Alla luce di queste tempistiche, appare ormai esclusa la possibilità di riaprire la strada prima delle festività natalizie. Per motivi di sicurezza è stata inoltre scartata l’ipotesi di una riattivazione parziale della Funicolare, anche con un sistema a senso unico alternato.

Nel frattempo, per consentire l’accesso al Santuario, sarà rafforzato il collegamento alternativo attraverso il territorio di Pietrastornina, individuato come percorso più idoneo in questa fase transitoria.