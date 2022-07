MONTELLA. Convivio al Monte – Presentazione del libro di Franco Genzale

Sarà presentato domani alle 19:00 a Montella presso i Giardini del Complesso Monumentale Santa Maria della Neve “L’Irriverente – Con tutto il rispetto” di Franco Genzale. L’evento fa parte del programma dell’edizione di quest’anno di Convivio al Monte che ospita quest’anno, tra eventi culturali e tanto altro, la mostra Ecce Mater di Eliana Petrizzi e Gennaro Vallifuoco, visitabile ogni giorno.

Alla presentazione di domani sarà presente il sindaco del Comune di Montella Rino Buonopane, l’assessore alle Politiche Culturali Anna Dello Buono, a Camillo Caruso il compito di relazionare il libro di Franco Genzale, mentre a moderare la presentazione ci sarà Chiara Maffei.

Le conclusioni saranno affidate al Vice presidente della Giunta Regionale della Campania Fulvio Bonavitacola.

Sarà presente l’autore.

“Questo libro comprende quattro anni di vita politica e amministrativa e regionale raccontati in due volumi con lo stile incisivo, ironico, irriverente, ma sempre con rispetto appunto e che metto a nudo i propri vizi e le non numerose virtù di una classe dirigente ben lontana da meritare il Paradiso”.

“Ho fatto stampare mille copie di questi volumie vorrei poterle vendere tutte perché il ricavato intero della vendita andrà in beneficenza per un bambino ucraino rimasto orfano e profugo in Irpinia”, così l’autore Franco Genzale.

All’evento di domani sarà possibile acquistare i volumi.